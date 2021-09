Elena D’Amario irresistibile, inaugura settembre e lascia i suoi fan senza parole. Così bella non si era mai vista.

La ballerina Elena D’Amario ha sempre l’asso nella manica, o per meglio dire in questo caso, nel bikini. Settembre è arrivato e lei lo inaugura in un modo speciale. I milioni di follower altro non possono fare che inchinarsi alla sua perfezione.

Per la ballerina è ancora estate, divisa tra l’America e l’Italia, conduce felice una vita piena di successi, diventata famosa dopo il talent show “Amici” di Maria De Filippi in onda su Canale 5, ha deciso di seguire il suo sogno ed è diventata la prima ballerina alla Persons Dance Academy.

Ogni anno la vediamo danzare come ballerina professionista in quello studio televisivo che nel 2010 spinse il suo successo alle stelle, ogni volta è un emozione per tutti. La sua eleganza, la sua bravura, il suo portamento non hanno eguali.

Perfetta così non si era mai vista, 10 e lode per Elena D’Amario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Seduta a bordo piscina, con i capelli bagnati, la pelle abbronzata ed un bikini mozzafiato. Così inaugura settembre la bella ballerina, che ogni volta sbaraglia la concorrenza con il suo fisico a dir poco perfetto.

Il mini bikini lascia spazio ad un seno prosperoso che si tra strada tra il tessuto decisamente striminzito. Alla visione di questa foto i follower di Elena, che su Instagram sono 1,1 milioni, hanno iniziato a volare con la fantasia e con la tastiera.

“Sei il mio grande amore, ti prego non fermarti, regalami emozioni” scrive un fan innamorato pazzo, “Sei uno spettacolo della natura, quel bikini ti valorizza” scrive qualche altro con più riserbo.

Elena ha colpito ancora guadagnandosi una marea di cuoricini, nel frattempo si rilassa (ancora per poco), ben presto la rivedremo in televisione per la nuova stagione 2021/22. Sarà un altro anno pieno e soddisfacente, farà come sempre avanti e dietro dall’America ma come si soul dire, dove c’è sfizio non c’è perdenza.