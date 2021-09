Si accendono i riflettori sul nuovo brand promosso da Francesca Ferragni, il suo avvio nel décolleté cosmico sarà per lei un prezioso inizio.

La celebre cremonese classe 1989, e nata sotto il segno dei Pesci, nonché sorella di mezzo della Chiara nazionale, Francesca Ferragni ha appena lasciato il segno in questo inizio di settembre grazie ad un mix di iniziative particolarmente “alla moda”.

“3 Settembre, ore 19″: è questa la data d’inizio che lo store ha deciso per la sua entrata sulle scene, rigorosamente in rosso e nero, lasciando intravedere un promettente futuro per il nuovo brand dedicato ad accurati articoli di beauty. La secondogenita stella del web tiene ad assicurare “Prodotti super” per questa gamma e con l’aggiunta di un “pack realizzato in vetro e plastica scomponibili, totalmente riciclabili“.

Francesca Ferragni: una bellezza “cosmica”, tra splendido décolleté e brand nuovo di zecca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

La meravigliosa Francesca, attraverso un elegante scatto condiviso sul suo profilo di Instagram nella serata di ieri, non ha potuto mancare di dichiararsi al suo pubblico come: “super felice“. In special modo per “aver partecipato all’evento di lancio di un nuovo brand di prodotti cosmetici“. Si tratta di “yoUBe Cosmetics“, riconoscibile ad oggi sul web attraverso l’hashtag di #privateskin.

Tutti i dettagli sull’evento d’inaugurazione del brand sono stati resi pubblici, oltre che dalle storie di Francesca, anche in quelle della sua pagina ufficiale, di @yoube.privateskin. “Dopo il dovere” è giunto dunque il momento di festeggiare la recente conquista. Per l’occasione Francesca ha deciso di indossare un tubino dalla tinta nera e dalla profonda scollatura. Un décolleté “cosmico“, suggerirà qualcuno tra i commenti all’istantanea, che mostra l’imprenditrice sorridente e orgogliosa dell’incipit di questo progetto.

Per concludere, mentre Francesca promette di parlare al suo ingente seguito nei prossimi giorni e con maggiore approfondimento riguardo ad ogni singolo prodotto appartenente alla linea appena nata. Il sito del brand è attualmente disponibile online. Inoltre già pronto ad esaudire la maggior parte delle curiosità a tal proposito.