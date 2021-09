Martina Colombari: “Ho voglia di…”. Lo zoom non lascia scampo, è strepitosa – FOTO

Martina Colombari non riesce proprio a smettere, ha sempre voglia di… e i fan subito con lo zoom tattico sulla foto da capogiro.

La bella showgirl ed attrice Martina Colombari non resiste, la sua voglia è insaziabile e lo fa sapere a tutti. Senza vergogna si mostra così com’è e la fantasia vola libera. L’estate di Martina si sta per concludere, ha trascorso giorni bellissimi in compagnia della famiglia e degli amici più cari.

Un ultimo scatto e via, si ricomincia la vita di sempre, quella fatta di sogni ma anche di battaglie, di lavoro, di corse infinite. Sarà un anno davvero impegnativo per la showgirl, sempre dietro al suo Achille, nato dal matrimonio (ormai ventennale) con l’ex calciatore Alessandro Costacurta.

Gli impegni lavorativi sono sempre dietro l’angolo ma l’ex Miss Italia è carica e pronta a tutto, l’anno 2021/22 sarà un anno da ricordare.

Martina Colombari ha voglia di…sorridere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

“Sorridi! Ho voglia di sorridere del tuo stesso sorriso”, una frase come tante ma che racchiude un grande significato. Martina stupisce sempre i suoi fan regalando perle di saggezza al mondo, ha voglia di sorridere e nella foto postata risplende felice e serena.

Con un fisico come sempre perfetto, Martina stupisce ogni volta tutti. Seduta su una staccionata, in bikini e con la paglietta in testa, si bea di quell’attimo di felicità e quel raggio di sole che la illumina d’immenso.

Il suo sorriso è contagioso ed i fan si innamorano perdutamente di lei. Negi anni è riuscita a conquistarsi un posto nel cuore di moltissime persone, con i suoi modi gentili e la sua notevole eleganza, ha sbaragliato la concorrenza a colpi di semplicità.

E’ d’obbligo lo zoom su quel viso perfetto che rispecchia la sua anima pura e sensibile. Martina ha di nuovo fatto centro.

Bionda, occhi chiari e bellissima, Martina non ha rivali, si conferma ancora una volta una star del web e lo fa con estrema naturalezza. I fan l’adora ed ogni giorno sono felici di assistere alla sua crescita professionale e personale.