Mara Venier, nuovo colpo per la conduttrice: la decisione della Rai

Mara Venier sta per tornare e il pubblico non vede l’ora di rivederla in studio con tante novità, tra queste una fa impazzire i fan

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di “Domenica In” e Mara Venier si sta preparando all’evento, sta ricaricando le energie per un’edizione speciale. Gli ultimi mesi per lei non sono stati semplici, ha dovuto affrontare un periodo particolare a causa di un’operazione e ancora oggi sta seguendo una cura.

La conduttrice però non si perde d’animo e non vede l’ora di trascorrere le sue domeniche con i fan e i telespettatori appassionati.

Mara Venier, insieme a lei un amico speciale

In questo nuovo inizio televisivo, Mara Venier non sarà impegnata solo nella conduzione di “Domenica In”, ma la aspetta anche il Premio Agnes 2021. Insieme a lei ci sarà il suo grande amico Alberto Matano, altro volto noto della Rai che da due anni è alla guida di “La vita in diretta”.

L’evento dedicato al mondo giornalistico si svolgerà a Napoli e andrà in onda l’11 settembre in diretta-differita, in seconda serata su Rai1, subito dopo lo Speciale 11 settembre condotto da Monica Maggioni. La manifestazione è promossa dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e la Confindustria.

Tra gli ospiti sarà presente il nuovo Amministratore Delegato dell’azienda radiotelevisiva di Stato Carlo Fuortes che debutterà per la prima volta con la Rai.

La giuria sarà diretta da Gianni Letta, mentre il ruolo di Presidente onoraria spetterà al Presidente della Rai Marinella Soldi. Sarà una serata importante all’insegna della cultura e del sapere.

Anche lo scorso anno Mara Venier e Alberto Matano hanno fatto coppia, presentando il Premio Agnes, direttamente dagli studi di “Domenica In” a causa del Covid. L’edizione 2021 è quindi un simbolo di rinascita dopo un anno di insicurezze e stravolgimenti.