A due settimane dalla partenza della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, Alba Parietti riflette su questa nuova esperienza

Partirà venerdì 17 settembre la nuova edizione di “Tale e Quale Show” che vedrà al timone ancora una volta Carlo Conti. Un cast variegato si troverà a sfidarsi ogni settimana dinnanzi alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra le celebrità di quest’anno ci sarà anche una vera icona della televisione italiana, Alba Parietti. A pochi giorni dall’inizio di questa nuova esperienza quest’ultima ha voluto condividere i suoi pensieri e alcune riflessioni riguardo l’ambiente televisivo.

“Come un attaccante”, le parole di Alba Parietti prima del debutto a Tale e Quale

Una carriera lunga quarant’anni e ancora tanta voglia di mettersi in gioco, Alba Parietti ha accettato con entusiasmo la sfida di “Tale e Quale Show” che la vedrà in vesti del tutto inedite.

A distanza di due settimane dalla prima puntata sono iniziati i preparativi che l’hanno portata a conoscere meglio lo staff del programma, che ha voluto ringraziare per l’accoglienza ricevuta. “Farò di tutto per ricambiare la fiducia che avete in me“, ha scritto in un lungo messaggio postato sul profilo Instagram nel quale riflette su questa nuova esperienza lavorativa.

“Mi appassiona fare nuove esperienze, lavorare con persone nuove. Per me entrare nel cast di un programma è come entrare nel ruolo di attaccante in una squadra di calcio“, scrive prima di sottolineare quanto sia fondamentale il lavoro svolto dietro le quinte. “Siamo noi a metterci la faccia ad andare in scena ma dietro c’è l’energia di centinaia di persone che sono indispensabili, ci sono cuori che battono, rapporti umani che si creano con amicizie, risate, collaborazioni o magari difficoltà“.

Poi il ricordo di quando partecipò a “Ballando con le stelle” e di quanto apprezzasse il lavoro prezioso svolto dai tecnici, dalle sarte, dai truccatori. “Noi che andiamo in scena rappresentiamo tutti, per questo abbiamo il dovere di gratificare il loro lavoro con il nostro impegno“, dichiara.

Tutto è ormai quasi pronto e Alba Parietti sembra essere entrata pienamente nello spirito di questa nuova avventura. L’appuntamento per vederla sul palco del talent sarà su Rai 1 a partire dal 17 settembre.