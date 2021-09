Auto esce di strada e finisce in un burrone: morto ragazzo di 18 anni, tre feriti

Un ragazzo di 18 anni è morto e tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra Burgio e Lucca Sicula, in provincia di Agrigento.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. La scorsa notte un drammatico incidente si è verificato la scorsa notte in un tratto compreso tra Burgio e Lucca Sicula, in provincia di Agrigento. Il bilancio è di un morto e tre feriti, tutti giovanissimi. Il gruppo viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da determinare, è finita in un burrone. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il ragazzo di 18 anni, morto sul colpo. Gli altri tre giovani rimasti feriti, uno dei quali in maniera grave, sono stati trasportati in ospedale.

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, tutti giovanissimi. Questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi durante la scorsa notte, tra sabato 4 e domenica 5 settembre, in contrada Dragotto tra Burgio e Lucca Sicula, comuni in provincia di Agrigento.

Secondo quanto appreso dalla redazione locale di Agrigento Notizie, il gruppo di ragazzi viaggiava a bordo di una Lancia Y. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo della vettura che è terminata in un burrone.

Sul posto sono arrivati, scattata la segnalazione, diversi mezzi di soccorso con a bordo l’equipe medica del 118. Lo staff sanitario non ha potuto far nulla per uno dei passeggeri, un ragazzo di soli 18 anni residente a Lucca Sicula, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Gli altri tre occupanti del mezzo, scrive Agrigento Notizie, sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati, uno dei quali in gravi condizioni.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri della stazione di Burgio che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro costato la vita al 18enne.

Dai primi accertamenti, riferiscono i colleghi di Agrigento Notizie, pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito.