Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: “Al GF, quando dormiva…”

Il Grande Fratello 5 continua anche se è finito: è proprio l’edizione più lunga in tutti i sensi. Qualche giorno fa, Dayane Mello si è lasciata andare a qualche dichiarazione su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: dopo sei mesi esplosivi trascorsi chiuso all’interno della casa più spiata d’Italia, ad oggi sta vivendo il suo sogno lavorando in televisione. Nella casa riuscì a stringere un po’ di rapporti, ma sicuramente non ci riuscì con Dayane Mello, che è quasi sempre stata la sua acerrima nemica. Lei si è classificata quarta al televoto finale, e pare che da marzo i due non si siano più incontrati.

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: “Le dinamiche? Quando dormiva”

Dayane sta andando con la sua vita e con la sua carriera che sta andando a gonfie vele, ogni giorno sempre di più. Ha ufficialmente superato il periodo del reality oramai concluso da mesi, ma ogni tanto qualcuno ritorna a ricordarle delle cose com’è accaduto nell’ultimo caso che la riguarda sui social e che ha fatto scoppiare una polemica. Sotto ad una sua foto si parlava di Tommaso e di quanto fosse amato, e lei ha risposto: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva” ha detto, facendo riferimento a quando Tommaso la sera andava a letto presto perché aveva problemi con la sua ansia. Non è la prima volta che Dayane si lamenta di questo, nella casa era una cosa che faceva spesso.

Dunque pare proprio che Dayane e Tommaso non siano più in buoni rapporti, come avevano provato a fare durante l’ultimo periodo del loro percorso nella casa.