Il cantautore Vasco Rossi è pronto ad annunciare il suo nuovo “kolossal”, protagonista del video e singolo inedito sarà una giovanissima ed incantevole musa.

Giunge quest’oggi, 4 settembre, con grande accoglienza da parte del suo vasto pubblico, l’ultimo scoppiettante annuncio sul suo nuovo singolo e video in uscita. La notizia fa il suo esordio direttamente dalle inimitabili corde vocali del grande cantautore modenese Vasco Rossi.

Una sfida ambiziosa e promettente che inizia alle prime luci del crepuscolo. Il sole negli occhi e un immenso desiderio di tornare sulle scene con “il botto”. Personaggi di calibro ben riconosciuti, sguardi complici e una natura sconfinata. Sono questi i primi dettagli che uno dei più importanti esponenti della musica rock della penisola, classe 1952, è pronto a lambire con crescente entusiasmo. E non senza una punta di mistero, assai tipica, di quella che sarà stavolta la sua nuova musa, nei panni di co-protagonista.

Vasco Rossi presenta la sua nuova musa: “video e singolo colossale”

“Ed eccovi Alice…”, scrive Vasco in didascalia al suo ultimo post, in cui mostra le prime istantanee volte a descrivere quella che diverrà la sua nuova creazione. “L’attrice del nuovo video kolossal…”, tiene poi a specificare il Blasco nazionale. Mostrandosi al fianco di Alice Pagani, giovanissima e già acclamata interprete di pellicole come “Non Mi Uccidere”, “Baby” e scrittrice di “Ophelia”, si pronuncia in merito ad alcune perle d’anticipo dell’ancora inedito lavoro musicale. Affermando come la troupe al completo abbia “girato in questi giorni in una suggestiva località segreta“.

Il locus amoenus in questione, al momento sconosciuto, sarebbe però localizzato in quelle che Vasco battezza come le “Puglie creative“. Il progetto, realizzato in collaborazione con il noto regista, Pepsy Romanoff, secondo il parere ultimo dell’artista pare si sia dimostrato proprio in tale occasione “particolarmente ispirato” dal suo inatteso, quanto clamoroso, entourage.

Si presagisce il meglio dunque, mentre i fan dell’artista, esponendosi in un caloroso e spontaneo “beata lei“, non possono che confermare il conclusivo invito del cantautore, e restare ben sintonizzati sul giusto canale. Infine, a rispondere al post di Vasco, sarà la stessa Alice, cogliendo l’occasione per ringraziarlo: “è stato un magico viaggio durato due giorni“.