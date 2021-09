Isabella Ferrari ha un unico obiettivo, ritornare dove sta bene. L’attrice viaggia anche con la mente, è pura poesia.

La bella e affascinante Isabella Ferrari ha esordito per la prima volta in televisione con “Sotto le stelle” nel 1981 assieme a Gianni Boncompagni. L’attrice ha alle spalle tantissimi film così come sono i suoi successi, è legata sentimentalmente al regista Renato De Maria, il loro rapporto è ventennale e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli.

Isabella è una donna molto riservata, nonostante sia seguita su Instagram da 209 mila follower, l’attrice pubblica solo cose di lavoro e raramente scorci della sua quotidianità. Infatti sulla sua vita privata si conosce poco e niente anche perchè non è solita cadere in qualche scandalo.

Gli scatti che abbiamo il piacere di vedere sulla piattaforma digitale fanno ugualmente innamorare i follower, che tra un commento e l’altro esprimono tutta la stima che hanno per l’attrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Alba Parietti sfoglia ricordi, le FOTO della folle passione mostrano la sua natura: “Sono una…”

Back to work, Isabella è soddisfatta della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Se quel letto potesse parlare”, Federica Pellegrini, lenzuola stropicciate e FOTO allo specchio. Che buongiorno!

Dopo una vacanza decisamente rilassante è arrivato il momento di rimettersi in gioco, Isabella Ferrari è alle prese con un nuovo progetto cinematografico e la voglia di fare e fare bene è tantissima.

Dopo quasi due anni di stop totale a causa della pandemia da covid-19, l’attrice è desiderosa di mettere nuovamente in scena la sua bravura. L’abbiamo vista in interpretazioni magistrali ed ha lasciato sempre tutti senza parole non deludendo mai le aspettative.

Isabella è una donna mite, l’ultimo scatto ha suscitato parecchio interesse, in macchina si fotografa mentre scrive “Back to work”, con la mano si sfiora il capo ed i commenti partono all’impazzata, “Classe immensa” scrive un fan innamorato.

Isabella indossa una semplice camicia bianco latte, che morbidamente le accarezza la pelle, gli occhiali da sole neri le conferiscono mistero, un raggio di sole le illumina il viso, è divina.

Tanta esperienza e tanto potenziale, questo è Isabella Ferrari che consapevole di essere una delle poche se non l’unica a regalare emozioni, continua imperterrita nel sul viaggio di vita.