“Un Posto al Sole” anticipazioni 6 settembre: Susanna tra la vita e la morte

Un Posto al Sole: le anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana. Nel prossimo episodio, cominceremo a scoprire qualcosa su Susanna Picardi…

Comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata di sempre da oramai venticinque anni. Nell’episodio che andrà in onda domani, vedremo ancora una volta Franco alle prese con il suo ruolo da genitore. Bianca, nonostante abbia solo undici anni, è una bambina molto perspicace e intelligente. Così Franco dovrà fare i conti con questo lato di sua figlia, e cercare dunque di spiegarle qualcosa di cui non pensava di dover parlare insieme a lei.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Susanna è stata aggredita nell’ufficio di Niko e tutti sono in pensiero per lei. L’operazione è andata bene, ma adesso è in coma e sta lottando tra la vita e la morte. Intanto l’ispettore sta continuando ad indagare, e tutti i suoi sospetti vanno verso Palazzo Palladini. Tra i primi sospettati c’è Renato Poggi, che non si è presentato in ospedale quando ha scoperto di Susanna. Tra l’alto, ultimamente Renato non provava una certa simpatia per l’ex fidanzata di suo figlio, dopo il tradimento dello scorso anno ad un passo dalle nozze. Difficile pensare che Renato, che è un uomo così buono, possa fare una cosa del genere, ma l’ispettore di certo non lo conosce bene come la sua famiglia.

Fabrizio non fa in tempo a gioire per lo spot pubblicitario andato bene, che una nuova minaccia via web rischia di intaccare la sua serenità. Marina finirà di mezzo a questa nuova crisi di suo marito.