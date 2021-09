Agata Isabella Centasso, la FOTO in bikini è ai limiti della legalità – FOTO

Agata Isabella Centasso, la splendida calciatrice fa sognare il web con il suo ultimo scatto in bikini, ai limiti della legalità.

Bellissima, con la luce negli occhi e dal fisico prorompente…sicuramente Agata Isabella Centasso non ha bisogno di presentazioni. L’atleta ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di calcio. Con la maglia del Venezia, la Centasso è riuscita ad avere tutti gli occhi su di lei. Il suo profilo social, sempre più preso di mira dal web, vede un costante aumento del numero dei fans, pazzi delle sue foto.

Momenti sul campo che in spogliatoio o quelli più di vita quotidiana, Agata Isabella ha un fisico atletico che non rinuncia assolutamente alla femminilità e la sua ultima foto ne è una chiara dimostrazione.

Agata Isabella Centasso, la FOTO in bikini solleva le temperature

In bikini bianco che spicca sulla pelle abbronzata ed i capelli lunghi bagnati e lasciati fluenti mentre vengono coccolati dal vento, per Isabella lo scatto è ai limiti della legalità. La calciatrice infatti propone un costume a triangolo con inserti in pizzo che rendono il tutto sicuramente più accattivante. Chiunque la guardi si perde dietro la pelle bruna e quella scollatura talmente generosa da mettere a dura prova il costume.

Lo slip molto sottile ai lati è composto da due lacci elastici, perfetto per chi ha un fisico come la Centasso che può osare e permettersi di tutto. “Madonna ma chi è?? Una modellllllaaaa??” il commento di una fan. E poi cuori e tutto ciò che manifesta un interesse notevole per la sportiva. Sicuramente con questo scatto i fans rimpiangeranno l’estate e le alte temperature.

La passione di Agata per il calcio è a 360°, proprio di recente ha infatti annunciato la sua ultima collaborazione: “Grazie a @sport.today.it per avermi dato l’opportunità di curare una rubrica tutta mia sul campionato italiano di serie A femminile e sulla Champions League”.

Un progetto che la entusiasma particolarmente e che le consente di poter dire la sua su tutto ciò che accade nel mondo del calcio femminile. Era ora che qualcuno desse voce a queste bravissime e talentuose atlete.