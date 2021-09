Cristina Buccino umilia le avversarie, è lei la più sensuale sul red carpet: le FOTO clamorose

I fan non hanno dubbi: Cristina Buccino e sua sorella Maria Teresa sono le più sensuali sul red carpet. Scopri tutti gli outfit sfoggiati a Venezia

Tra coloro che hanno presenziato al Festival del Cinema di Venezia, giunto alla 78esima edizione, ci sono anche le meravigliose sorelle Cristina e Maria Teresa Buccino. Le modelle hanno incantato i presenti sfilando sul red carpet lo scorso 3 settembre, in occasione della presentazione della pellicola “Dune”, interpretata da Timothée Chalamet. Cristina, la più famosa, vanta di un seguito social pari a circa 2 milioni e mezzo di fan, che di fronte agli scatti di questi giorni non hanno saputo trattenere i loro complimenti. La Buccino è passata da sfarzosi abiti da sera a tailleur di pelle che hanno fatto sognare chiunque la guardasse. Scopri tutti i look sfoggiati dalla modella nel corso di questo magnifico evento.

Cristina Buccino umilia le avversarie, è lei la più sensuale sul red carpet – FOTO

