Andrea Delogu non ha potuto nascondere il segreto, ora tutti lo sanno però la conduttrice radiofonica annuncia: “Niente panico”.

Andrea Delogu fin da piccolissima è sempre stata appassionata di canto e di ballo, l’arte in generale è stata una sorta di sfogo per un’infanzia non proprio felice. Fino all’età di 10 anni ha vissuto nella comunità di San Patrignano in quanto i suoi genitori erano ex tossicodipendenti. Ma non tutti i mali vengono per nuocere in quanto in questo luogo ha conosciuto il rispetto, la condivisione ed il senso di comunità.

Con non pochi sacrifici e tanto studio, Andrea ha realizzato il suo sogno di lavorare come conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice. Settori che le danno tantissime soddisfazioni anche umane.

Veronica lo dice a tutti, usa la panciera

Con estrema naturalezza Andrea si fa vedere su Instagram con la panciera, il messaggio è esilarante: “Niente panico. Non voglio lanciare nessun messaggio. È solo vanità. E poi sdoganiamo le pancierine come indumento sexy please. Siamo nel 2021 ed è ora. Ciao grazie”.

La conduttrice va ad intaccare quel dogma di perfezione che spesso la televisione e i social fanno apparire a tutti i costi, il suo account Instagram è seguito da 446mila follower, lo standard delle sue foto e delle frasi che pubblica sono decisamente alte così come le riflessioni.

La perfezione non esiste ed Andrea lo spiattella in modo intelligente, una marea di commenti hanno invaso il post della conduttrice, un esercito di donne l’ha eretta ad eroina del gentil sesso.

“Finalmente qualcuna che dice le cose come stanno” commenta una fan, “Stai bene con qualsiasi cosa” risponde qualche altra. La solidarietà femminile in questo caso non ha eguali e tutte si danno manforte.

Andrea con simpatia ed autoironia è riuscita a lanciare un messaggio troppo importante e spesso sottovalutato, il rispetto che ha per il prossimo è notevole e lo dimostra giorno dopo giorno indirizzando le persone verso la strada della realizzazione.

La conduttrice è uno dei volti più noti ed amati in Italia e se tante persone la sostengono un motivo dovrà pur esserci, no?