Veronica Ruggeri, diavoletta tentatrice. Lo prende e lo porta via – FOTO

Veronica Ruggeri ne sa una più del diavolo, i suoi capelli ricci sembrano tanti capricci ma sicura di prende e porta via proprio lui.

Veronica Ruggeri è una giovane trentenne che nella vita ha già fatto tantissimo in campo lavorativo e non, si è diplomata al liceo scientifico e poi continuato all’università iscrivendosi e laureandosi in Economia e Finanza all’Università di Parma, anche se il suo sogno era intraprendere la carriera militare.

Oggi lavora come iena all’omonimo programma, dove riveste il ruolo di inviata e conduttrice. Grazie alla sua professionalità ha conquistato tutti, il suo lavoro è sempre più apprezzato e su Instagram è diventata una vera star, all’attivo vanta 594mila follower che la seguono con entusiasmo e passione.

Quello che piace di lei è soprattutto la sua semplicità, nonostante sia una ragazza molto appariscente non ha mai ostentato la sua naturale bellezza, capelli riccissimi rossi, fisico longilineo e sorriso incantevole. Veronica piace a tutti e lei lo sa.

Veronica passeggia con lui e fa girare la testa agli altri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

Veronica è fidanzatissima con Nicolò De Devitiis, suo collega nel programma televisivo a sfondo giornalistico d’inchiesta “Le Iene”. I due sono molto affiatati e conducono una vita prevalentemente tranquilla, amano viaggiare e condividono le stesse passioni.

In uno scatto postato dalla stessa Veronica hanno fatto impazzire tutti, mano nella mano passeggiano tra la gente, lei vestita con un tubino attillatissimo rosso, tacchi a spillo, occhiali da sole neri e capelli ricci al vento, lui elegante e disinvolto allo stesso tempo con un completo giacca, pantalone e mocassino sui colori del beige.

Insieme sono bellissimi ed hanno ricevuto moltissimi complimenti. Il pubblico li adora non solo per la loro professionalità lavorativa ma anche per la bontà d’animo.

Insieme fanno scintille, a lavoro come nella vita privata sono molto complici e questo i fan l’hanno capito. In tantissimi hanno commentato lo scatto da divi di Hollywood, “siete favolosi” qualcuno ha commentato, “sei una diavoletta mia bella Veronica” specifica qualcun altro.