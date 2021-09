“Se la più fi*a”, Elisabetta Canalis bikini che non si dimentica: Fisico devastante – FOTO

Poche ore fa Elisabetta Canalis ha condiviso un paio di foto in cui insieme alle amiche mostra un fisico da urlo: le foto devastanti

Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram delle foto bellissime per questa fine dell’estate mentre è in bikini bevendo un bel calice di vino in occasione del “Labor Day“, festività statunitense.

Questo giorno segna la fine delle vacanze estive e la showgirl, che ora vive negli USA a Los Angeles nello Stato della California, lo sta celebrando allegramente in compagnia delle sue amiche a stelle e strisce.

Elisabetta Canalis, le foto in bikini insieme alle sue amiche statunitensi

La bellissima ex velina di “Striscia la Notizia” manca molto ai suoi fan italiani sebbene da anni viva con suo marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva Perri al di là dell’oceano.

Proprio la piccola biondissima appare su Instagram in un video in cui con ai piedi gli skateboard si destreggia alla perfezione percorrendo tutta la casa nonostante la giovanissima età. È proprio una pattinatrice provetta, magari la mamma o il papà le avranno insegnato come si va sui pattini.

Skyler Eva compirà 6 anni il 29 settembre prossimo e ha la fortuna di essere una di quelle bambine bilingue visto che Elisabetta è italiana mentre Brian è statunitense e vivono appunto negli States.

Ha l’età per cominciare la scuola e infatti pochi giorni fa ha vissuto il suo primo giorno tra i banchi. Il 2 settembre scorso infatti la Canalis ha condiviso una foto in cui ci sono lei, suo marito e la piccola. Quest’ultima ha un visino del tutto contrariato e sta piangendo come ogni bambino al primo giorno di scuola in qualsiasi parte del mondo.

Di sicuro adesso superato l’iniziale ostacolo delle prime volte andrà meglio e la bimba si starà divertendo tanto insieme ai nuovi amichetti incontrati a scuola. Un’immagine condivisa sul profilo Instagram di “little crumb” davvero molto tenera.