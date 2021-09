L’attrice Chiara Francini è stata al Festival del Cinema a Venezia ed era semplicemente meravigliosa con un abito a sirena

Chiara Francini ha incantato tutti sul red carpet di Venezia con un abito di pizzo a sirena di Dolce&Gabbana. La scollatura è profonda, sfoggia un decolletè da oscar. Ha partecipato al Festival per riceve un premio come miglior attrice non protagonista per il film Addio al nubilato interpretato insieme a Laura Chiatti. Una commedia divertente ma anche drammatica. La Francini ha sfilato con classe e grazia sorridendo con entusiasmo per il premio ricevuto.

Chiara Francini contro gli haters che la criticano

L’attrice ha condiviso qualche settimana fa uno scatto in appare radiosa e bellissima. Ma alcuni utenti l’accusano di essere cambiata molto e aver subito interventi chirurgici. Ecco le parole di una persona su instagram:”Bella sei bella a prescindere davvero tantissimo, ma onestamente sei cambiata radicalmente da non dirlo al mio capo eri stupenda. Avrai ancora la quinta ma sembri un’altra, capisco sia la tua vita, ma essendo un personaggio pubblico certe critiche devi comunque accettarle anche perché le persone le dicono magari perché ti vogliono bene come nel mio caso. Ciò non toglie che le scelte siano tue”. L’attrice confusa replica:”Ma scelta di cosa?”. La Francini non capisce queste critiche perché non si sente cambiata e non ha certo ricorso alla chirurgia.

Se ha perso qualche chilo non è certo un reato. Eppure pare che per certe donne lo sia. Se un personaggio famoso noto per le sue rotondità, perde qualche chilo per motivi diversi, perde il supporto delle persone perché si pensa che si sia omologata al sistema. Ma forse c’è da chiedersi se il motivo del suo dimagrimento è dovuto ad altri motivi prima di giudicare. Ma anche fosse che l’attrice abbia voluto perdere qualche chilo non è chiaro perché debba essere messa alla gogna. Infondo la vita è la sua. Pare che le donne che la criticano per questo fatto siano forse invidiose che lei abbia raggiunto una forma fisica meravigliosa, mentre loro sono rimaste alla loro. Ma volere è potere. Basta avere la volontà di cambiare e sacrificarsi per ottenere dei risultati.

La Francini da poco ha scritto un altro romanzo, Il cielo stellato fa le fusa. Si tratta di un libro che contiene racconti di vita narrati in modo fantastico e quasi fiabesco. Leggero può scatenare un percorso quasi introspettivo in se. Non è il primo libro scritto dall’attrice. Ne ha scritti altri, Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere e anche Un anno felice. Collabora con Rizzoli. Inoltre l’attrice è editorialista anche per La Stampa.