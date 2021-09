Harry e Meghan avanzano ben due spiazzanti richieste alla Regina che hanno stupito il mondo e in particolare la Royal Family. A Palazzo la tensione è palpabile.

Imbarazzo, nervosismo e indisposizione. Questo l’effetto delle nuove richieste di Harry e Meghan avanzate alla Regina Elisabetta. Dopo l’ultimo movimentato anno, i Sussex sembrano tornare sui loro passi cercando un riavvicinamento con la Sovrana.

Nonostante l’addio alla Royal Family, il trasferimento in America, l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey nonché le pesanti accuse di razzismo, i Duchi ribelli sembrano fare dietro front. Una fonte ha rivelato infatti al Sun come la coppia sia interessata ad avere un faccia a faccia con la Regina e come abbia richiesto un incontro con lei.

Una proposta che ha agitato la Royal Family portando a tensioni e nervosismi a Palazzo. Ma a questa inaspettata richiesta se ne aggiunge un’ulteriore che porterebbe i Duchi di Sussex a fare i bagagli per partire alla volta di Londra.

Harry e Meghan, spiazzanti richieste alla Regina: reali in tilt

Harry e Meghan oltre a richiedere un incontro con la Regina hanno avanzato un’ulteriore proposta che ha portato tensioni nella famiglia reale.

La coppia desidererebbe infatti battezzare la secondogenita Lillibet a Windsor, richiesta avanzata alla Regina che ha portato a nervosismo tra i reali. Molti membri della Royal Family sono rimasti basiti di fronte alle nuove richieste di Harry e la consorte, in questi mesi al centro del gossip con i loro continui colpi di scena.

Per ora nessuna rilevazione sulla risposta della Regina che dovrà decidere se perdonare il nipote e accontentarlo. Secondo indiscrezioni, sebbene Elisabetta adori Harry, sembrerebbe che la Sovrana sia stufa dei comportamenti del figlio di Carlo e come non riuscirebbe a sopportare ulteriori sue critiche.

Sarà la volta buona che il divario tra i Duchi di Sussex e la Royal Family venga colmato?