“Che panorama finale..”, Sabrina Salerno seduce con il bikini divino: “Attimi di estasi” – FOTO

Sabrina Salerno, il tris di scatti in bikini stende tutti: le sue curve strepitose seminano il panico tra gli utenti del web

Non si rassegna alla fine dell’estate la strepitosa Sabrina Salerno, che tramite Instagram continua a rallegrare le giornate dei suoi fan attraverso foto che la ritraggono in bikini. Le sue curve strepitose, che fecero sognare migliaia di ammiratori in tutto il mondo negli anni Novanta, sono rimaste le stesse di un tempo. La Salerno, pur di mantenersi in forma, non rinuncia all’allenamento in palestra, ricominciato proprio oggi dopo un mese di stop. Pochi minuti fa, per attirare l’attenzione del web, la cantante ha deciso di fornire un assaggio dei suoi ultimi giorni di mare mediante un tris di scatti da capogiro. Il bikini è bollente e fa sognare.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei il sole anche in autunno”, Selvaggia Roma curve esplosive e gambe fantastiche: una dea – FOTO

Sabrina Salerno seduce con il bikini divino: “Attimi di estasi” – FOTO

Per vederla, vai su Successivo