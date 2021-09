Tokyo di La Casa di Carta torna con un nuovo post: si tratta una foto semplicemente spaziale, che ha mandato tutti al manicomio.

Il nuovo post di Ursula Corbero è semplicemente sensazionale: si tratta di una foto in cui l’attrice compare nelle vesti di Tokyo, della serie tv La Casa di Carta.

Con la tuta rossa, il fucile in mano, le armi addosso e la lingua di fuori, la Corbero riesce a mandare K.O chiunque osservi lo scatto: sembra disegnata!

Nell’area dei commenti si leggono complimenti scritti in tantissime lingue differenti e provenienti da tantissime parti del mondo: l’influencer spagnola ha raggiunto la fama internazionale.

Oltre ad essere super seguita su Netflix, Ursula Corbero è anche molto famosa sui social network, con un profilo Instagram che conta 22,1 milioni di followers.

Ursula Corbero, la sua bellezza è illegale: Instagram sta avendo un picco di utenti connessi… – FOTO

Questo post, pubblicato circa tre ore fa, è esploso di like, messaggi e condivisioni: sono stati, infatti, già quasi 3.000.000 i mi piace e più di 37.000 i commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Brasil te ama”, “The queen of everything”, oppure “I love you Ursula/Tokyo”.

Circa nove ore fa, invece, la bellissima trentaduenne ha condiviso con la sua comunity di Instagram anche una storia, in cui ha ripostato un’immagine pubblicata da una pagina.

Sotto la foto c’è scritto: “Ha sido un placer compartir este viaje contigo”.

Ecco la traduzione della frase: “E’ stato un piacere condividere questo viaggio con te”.

Siete curiosi di vedere la storia più chiacchierata del momento? Reggetevi forte…

Nell’immagine l’amatissima Tokyo appare insieme al suo collega, amico, compagno e fidanzato Rio: i due, insieme, hanno fatto emozionare tutti sin dalla prima puntata della serie.