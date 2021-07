Ursula Corbero è un dea, Tokyo de “La casa di carta”: le FOTO in estasi sul divano

Ursula Corbero ha condiviso un paio di foto nelle sue IG Stories di una sensualità inaudita: l’attrice de “La casa di carta” è divina seduta su un divano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Tokyo de “La casa di carta” poche ore fa ha condiviso nelle sue IG Stories un paio di foto bellissime in cui sembra essere in estasi mentre è seduta su un divano. È vestita con un pantalone lungo beige, una camicetta verde acqua trasparente e ha un ombretto dello stesso colore. Ma quello che colpisce non è tanto il suo abbigliamento quando la sua espressione di piena estasi con gli occhi chiusi e un viso da incanto. Le due foto di Ursula Corbero sono state pubblicate ieri pomeriggio a distanza di due ore l’una dall’altra. I suoi follower avranno di sicuro apprezzato molto sia lei che la sua espressività, quasi come se stesse vivendo un momento di estrema gioia.

Ursula Corbero, le foto in piena estasi: una dea

La bellissima e sensuale Tokyo della fortunata serie targata Netflix ha un foltissimo seguito di follower su Instagram, ben 21 milioni e 200 mila: una valanga! I suoi post infatti ottengono sempre tantissimi like come l’ultimo condiviso sei giorni fa: 1 milione e 200 mila cuoricini di gradimento per quasi 4000 mila commenti entusiasti scritti in spagnolo, italiano e in varie altre lingue del globo. L’ora X per gli amanti de “La casa di carta” si avvicina: venerdì 3 settembre 2021 infatti uscirà la prima parte della quinta stagione della serie.

In queste nuove puntate, oltre che vedere i soliti grandi personaggi tra cui Ursula Corbero naturalmente, ci sarà il ritorno di due amati interpreti: Pedro Alonso, sempre nei panni di Berlino, e Nairobi, che avrà il volto di Alba Flores. Nell’attesa della data di inizio i fan potranno vedere sempre su Netflix “La casa di carta: il fenomeno“, documentario di approfondimento molto interessante.