Sanremo 2022. Amadeus scioglie ogni dubbio: “Confermato, loro non ci saranno”

Sanremo 2022. Il noto presentatore Rai Amadeus prenderà le redini della kermesse per la terza volta consecutiva. Sciogli i dubbi sulla conduzione del DopoFestival

Il presentatore Rai Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani, ha sorpreso tutti piacevolmente dichiarando che lo ritroveremo per una terza volta consecutiva al timone del Festival di Sanremo, sia alla conduzione che alla direzione artistica della kermesse canora.

Alla conferenza stampa di chiusura della 71esima edizione, aveva fatto perdere le speranze che potesse salire nuovamente sul palco dell’Ariston in tempi così brevi. Tuttavia, la dirigenza della tv di stato ha lavorato in sinergia con lo showman al punto da arrivare a un punto d’accordo soddisfacente per tutte le parti in causa. Lo stesso Amadeus ha svelato o, per meglio dire, ha smentito un’indiscrezione che riguarda il DopoFestival.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, nuovo programma non ancora iniziato ma è già polemica. Interviene Vigilanza Rai

Sanremo 2022, Amadeus smentisce le indiscrezioni sulla conduzione del DopoFestival

Com’è noto, è stato il giovane gruppo rock dei Maneskin il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Nonostante ciò, la scorsa edizione ci ha regalato delle perle musicali che rimarranno indelebili negli anni a venire.

Un esempio? Con il brano “Musica leggerissima” sono stati i cantautori siciliani Colapesce e Dimartino la vera rivelazione del 2021. Classificandosi al quarto posto, gli interpreti hanno portato a casa il premio della Sala stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla” e, successivamente, hanno ottenuto la certificazione FIMI con ben 4 Dischi di Platino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rai, l’addio all’amata conduttrice si fa sempre più vicino: fan in protesta

Secondo il sito TvBlog sarebbero stati designati per presentare il DopoFestival di Sanremo 2022. L’indiscrezione, però, è stata smentita direttamente dall’autorevole voce di Amadeus. Nessun cambio di ruolo, dunque, per la coppia d’oro del cantautorato contemporaneo.

Colapesce e Dimartino non sono nuovi al mezzo televisivo. Sono stati ospiti fissi del programma di La7 “Propaganda Live”, condotto da Diego “Zoro” Bianchi, in cui in maniera ironica si accingevano a dare consigli tecnici a illustri colleghi. Proprio grazie all’intervento di Ornella Vanoni in una puntata è nata l’idea del singolo “Toy Boy”, divenuto tormentone dell’estate 2021.