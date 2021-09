Elodie, la camicia si apre: intimo in bella mostra, fisico bollente -FOTO

Elodie nell’ennesimo scatto super provocante su Instagram, la cantante accende la fantasia dei fan come sempre: sensualità estrema.

Una delle celebrità del momento su Instagram è senza dubbio Elodie. La cantante romana è davvero molto seguita sui social network, non soltanto per la sua bravura che ormai è stata sdoganata, ma anche per il suo fascino.

Si spiegano anche così i 2 milioni e mezzo di followers, una cifra senz’altro ragguardevole e riservata a non molti, in Italia. Del resto, è da tempo ormai che la storica ex concorrente di ‘Amici’ incanta con il suo fare seducente, con la voce ma anche con scatti da capogiro.

Anche nel corso dei mesi estivi, ovviamente, Elodie ha dato libero sfogo sul suo profilo a immagini davvero memorabili. Che non a caso hanno ricevuto vere e proprie piogge di like e commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Tale e quale show” plagiato. Arriva la risposta clamorosa di Carlo Conti

Elodie, in mezzo alla natura è uno spettacolo: seducente come non mai, curve in evidenza

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI ELODIE, VAI SU SUCCESSIVO