Italia-Lituania, risultato, pagelle e tabellino della partita: grande vittoria per gli azzurri.

L’Italia, dopo i due brutti pareggi con Bulgaria e Svizzera, torna in campo ospitando la Lituania. Continua il fitto programma valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’evento in Qatar, lo ricordiamo, si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre. I calciatori che hanno vinto l’ultimo Europeo di Calcio non stanno vivendo un ottimo momento di forma: le vacanze sono terminate da poco e anche il campionato è iniziato da poco tempo.

Gli Azzurri hanno surclassato la nazionale baltica con un rotondo 5 a 0. Sugli scudi Kean: l’attaccante della Juventus ha siglato una splendida doppietta. La rosa di Roberto Mancini, nei gironi prima della sfida, aveva perso pezzi: Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro per motivi personali mentre Federico Chiesa si è infortunato. La Lituania ha perso tutte le sfide fin qui giocate mentre la nostra Nazionale ha conservato il primo posto in classifica. Gli Azzurri, inanellando la 37esima partita senza sconfitte, ha superato il Brasile e ha quindi registrato un record storico.

Italia-Lituania, le pagelle e il tabellino della partita

Mancini, rispetto alla passata sfida con la Svizzera, decide di cambiare ben 8 uomini (pesantissime anche le assenze). Kean sblocca il punteggio dopo pochi minuti mentre Raspadori si scatena e prima provoca l’autogol di Utkus e poi sigla il tris. C’è tempo ancora per Kean, che mette a segno la sua seconda rete della serata, poco prima del duplice fischio. Nella seconda frazione, l’Italia amministra con ordine e Giovanni Di Lorenzo segna il quinto gol della magica serata.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6(46′ Sirigu 6); Di Lorenzo 7, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5, Biraghi 5.5(46′ Calabria 6); Pessina 6, Jorginho 6(61′ Castrovilli 6), Cristante 6; Bernardeschi 6(61′ Scamacca 6), Raspadori 6.5, Kean 7.5. All. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus 4.5; Lasickas 5, Klimavicius 5.5, Utkus 5.5(46′ Satkus 5), Slavickas 5 (46′ Barauskas 5.5); Dapkus 5.5(46′ Megelaitis 5), Slivka 5; Kazlauskas 5, Verbickas 5.5, Novikovas 5.5; Dubickas 5.5. All. Razanauskas (assente)

RETI:11′ Kean, 14′ Utkus, ’24’ Raspadori, 29′ Kean, 54′ Di Lorenzo

MIGLIORE IN CAMPO: Kean

Dopo tre partite, torna nuovamente il campionato di Serie A. Per rivedere la Nazionale, bisognerà attendere il prossimo 6 ottobre: c’è in programma la super sfida tra Italia e Spagna.