“Sei la ‘Nazionale’ dei balconi”, Marika Fruscio curve sconfinate, i brividi lungo la schiena: magnifica – FOTO

La showgirl e giornalista sportiva di origini brianzole, Marika Fruscio ha lasciato ancora una volta il segno. La nuova stagione calcistica ha avuto inizio e quando non gioca il suo amatissimo Napoli, l’attenzione è rivolta verso gli “Azzurri” della Nazionale.

Questa sera l’Italia avrà una partita importante, da vincere senza se e ma contro la Lituania. Qual buon momento se non quello di inquadrare il meglio di Marika per dare la giusta carica e fare il pieno di “passione” su Instagram.

In attesa della grande sfida, valevole per la qualificazione ai Mondiali di Calcio in Qatar 2022, Marika fa venire le vertigini a tutti i suoi followers con quel davanti strepitoso che non dà tregua a nessuno.

La sexy giornalista dal cuore partenopeo si sporge dal balcone e fornisce l’assist alle curve sporgenti e in fase esplosiva dal costume “over size”. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti che fa il paio con le “notti magiche” dell’Italia, “Campione d’Europa”

Marika Fruscio la FOTO sporgente dal balcone: vertigini e vibrazioni

