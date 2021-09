Si accascia mentre cena al ristorante: uomo muore davanti alla moglie

Un uomo di 70 anni è deceduto, dopo essere stato colpito da un malore, in un ristorante in zona Monteverde a Roma. Inutili i soccorsi.

Stava cenando insieme alla moglie al ristorante, ma ha iniziato a star male e si è accasciato sul pavimento. È morto così un uomo di 70 anni martedì sera in un locale di Roma, sito nella zona di Monteverde. Il 70enne avrebbe accusato un improvviso malore durante la cena ed i presenti hanno subito chiamato i soccorsi. Vani i tentativi di rianimazione dell’equipe medica che ha constatato il decesso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale della Capitale per le verifiche del caso.

Tragedia nella serata di martedì 6 settembre in un ristorante, sito nel quartiere Gianicolense di Roma in zona Monteverde. Un uomo di 70 anni è deceduto dopo essere stato colto da un malore.

L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, riporta la stampa locale e la redazione de Il Riformista, era uscito insieme alla moglie per trascorrere una serata insieme. La coppia ha deciso di cenare fuori e si è recata in un locale.

Nel corso della cena, però, improvvisamente l’uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo privo di sensi davanti agli occhi dei clienti presenti in quel momento nel ristorante. Quest’ultimi hanno subito contattato i soccorsi lanciando l’allarme.

In pochi minuti, sul posto è arrivata l’ambulanza con a bordo il personale medico del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla fine, i soccorritori si sono dovuti arrendere, costatandone il decesso.

Intervenuti presso il locale, per gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma del XII Gruppo Monteverde. Ancora da accertare, riferisce la redazione de Il Riformista, le cause che hanno provocato la morte dell’anziano.