Le cause della morte di Chiara Ugolini sono ancora del tutto da chiarire: l’autopsia ha rivelato che ci sono “molti traumi interni” ma deve essere ancora fatta chiarezza

L’Italia piange la sua ennesima vittima per femminicidio, Chiara Ugolini. L’autopsia effettuata sul corpo della 27enne di Calvasino in provincia di Verona ha rilevato che ci sono molti traumi interni che sono ancora da chiarire per la morte della ragazza.

Non c’è però nessuna lesione che da sola spieghi la causa del decesso. Ci sono danni a nuca, torace e addome, sicuramente segno che la vittima ha lottato con il suo carnefice prima di morire. L’omicida è Emanuele Impellizzeri, un pluripregiudicato di Catania uscito di galera tre mesi fa con una misura cautelare in atto.

Chiara Ugolini, il post su Instagram del fidanzato: “Sarai sempre al mio fianco”

“Sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere”, con queste parole inizia il post pubblicato dal fidanzato di Chiara dopo il suo assassinio.

“Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso”, continua il ragazzo che poi conclude con un messaggio pieno d’amore: “Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai”.

L’assassino intanto è stato ritrovato il fuga verso il Sud Italia dove probabilmente voleva nascondersi con graffi al collo e sul viso, segno che ci sarebbe stata una colluttazione con la ragazza.

Emanuele Impellizzeri che su Facebook postava foto del Duce e del suo fisico palestrato ha confessato quando è stato bloccato dai Carabinieri. Ora è in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Aveva già scontato la pena per due rapine a Mantova e a Montichiari. Si pensa che volesse aggredire sessualmente Chiara ma non riuscendoci si è accanito su di lei fino a ucciderla.