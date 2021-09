Anna Tatangelo sensuale a letto rivela. “Fidanzata?” No…” poi arriva un numero di telefono… VIDEO

Anna Tatangelo ha risposto com’è solita fare spesso ad alcune domande che le hanno posto i fan attraverso le storie di Instagram mentre era al letto

La cantante Anna Tatangelo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e più precisamente nelle storie le risposte a varie domande che le hanno posto i follower. Alcune trattavano della sua musica, altre della sua vita privata come quella sul fatto che sia o meno realmente fidanzata.

“Lady Tata” ha risposto a tutte senza peli sulla lingua e molto sinceramente e i suoi fan di sicuro sono rimasti soddisfatti sia per l’immediata risposta che per le sue parole arrivate direttamente al cuore delle persone come la sua musica.

Anna Tatangelo è fidanzata o no? La verità in un Video

