L’influencer Giulia Cavaglia ha condiviso su instagram alcune foto dove appare a Venezia in un ristorante ed è mozzafiato

Giulia Cavaglia è bellissima e sensuale nei suoi ultimi scatti su instagram, indossa un to senza spalline con scollo a cuore che evidenzia il suo seno prorompente. C’è anche un video nel post in cui si scambia un tenero bacio con il fidanzato. Una serata romantica a Venezia davvero magica per la coppia. Il fidanzato, Federico Chimirri ha commentato scrivendo:”Più bella del mondo”.

Giulia Cavaglia e il desiderio che ha di compiere un passo importante

La bella influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, si trova a Venezia con il suo fidanzato. La città veneta è una delle più romantica in assoluto, andare lì con il proprio compagno fa desiderare di compiere gesti importanti. Infatti è proprio quello che pensava la Cavaglia, che il suo fidanzato avesse fatto. L’influencer ha spiegato ai suoi followers in una storia instagram che credeva davvero che Chimirri le avesse organizzato la proposta di matrimonio. Il motivo è che entrando nella loro lussuosa stanza d’albergo al Danieli, ha visto sul letto una scatolina rossa e si è rivolta a Chimirri dicendo:“Scusa ma in che senso?”.

Lui però non ha reagito come lei si aspettava ed è apparso a quanto confuso. Nella scatolina infatti non c’era altro che una caramella fornita dall’albergo. Una grande delusione per la Cavaglia che ci sperava tanto. Sta quindi mandando messaggi subliminali al suo compagno. Vuole la proposta di matrimonio è ufficiale. D’altronde i due sono così innamorati e affiatati che avrebbe senso dirsi di Sì per sempre. Pare che però la Cavaglia debba aspettare ancora per la sua romantica proposta. Chimirri nelle stories scherzando ha ammesso che avrebbe potuto farlo perché la situazione era decisamente ottimale.

Si trovano in una delle città dell’amore per antonomasia, in uno degli alberghi più lussuosi e romantici del mondo. Insomma tutti gli aspetti erano favorevoli. Eppure non è arrivata nessuna proposta per il momento, ma questo non vuol dire che non arriverà in futuro. Forse prima di quanto si possa immaginare.