“Sei gn***a in tutte le salse”, Michelle Hunziker esplosiva sui social, le FOTO fanno rischiare l’infarto

Michelle Hunziker esplosiva sui social. La conduttrice ha pubblicato una serie di scatti che fanno rischiare l’infarto ai fan

La mamma di Aurora Ramazzotti ha recentemente deciso di sconvolgere completamente il proprio look. Una scelta di cui Michelle è parsa davvero entusiasta e che i followers, in larga parte, sembrano aver condiviso. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio“, scriveva la Hunziker appena una settimana fa, nella didascalia del post tramite cui comunicava lo sconvolgente cambio di look. La svizzera, senza ombra di dubbio, è irresistibile anche in questa versione inedita. L’ultima compilation postata dalla Hunziker, a tal proposito, non poteva non far capitolare gli utenti. Michelle, favolosa “in tutte le salse“, si è guadagnata una meritatissima standing ovation.

Michelle Hunziker esplosiva sui social, le FOTO fanno rischiare l’infarto

Le Instagram stories pubblicate da Michelle Hunziker proprio questa mattina hanno fatto impazzire i suoi numerosissimi seguaci. La conduttrice, con indosso una sensualissima camicia bianca che lasciava ben poco all’immaginazione, ha improvvisato un balletto davanti allo specchio che ha indubbiamente agevolato il risveglio degli utenti. La conduttrice, mentre ondeggiava sensualmente, ha fatto un’importante comunicazione ai fan: “Pronta per andare a Roma. Si torna a fare All Together Now“. I followers, felicissimi di aver appreso questa notizia, sono rimasti ipnotizzati dall’ultima compilation di Instagram.

Si tratta di un collage tramite cui Michelle ha voluto sfoggiare il suo nuovo taglio di capelli. Le foto la ritraggono con tutte le acconciature possibili ed immaginabili: liscia, mossa, con i boccoli o al naturale, la conduttrice appare comunque bellissima. “Ed io che ero convinta che con un ‘Bob’ ci fossero poche possibilità di gioco! A voi quale piace di più?“: questa la domanda che la svizzera ha posto ai fan.

“Sei gn***a in tutte le salse“, le ha risposto un utente, palesando quello che sicuramente è il pensiero di molti. Attualmente, il post della conduttrice ha superato gli 84mila likes.