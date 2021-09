“Beautiful”, anticipazioni puntata 10 settembre: i timori di Liam

Beautiful, anticipazioni 10 settembre: Liam cerca di stare vicino a Steffy, ma l’ex moglie non glielo permette.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy soffrire per i dolori provocati dalla caduta in moto. La giovane Forrester ha cercato di prendere gli antidolorifici da banco il più a lungo possibile, ma quando si è resa conto che non sortivano alcun effetto, ha deciso di farsi prescrivere dei farmaci più forti. Le nuove pillole, tuttavia, stanno avendo ricadute sempre più gravi sul suo umore. Nel frattempo Ridge è alle prese con la sua nuova, intricata situazione familiare. Il Forrester ha sposato la Fulton mentre erano a Las Vegas e ha chiesto a Brooke di perdonarlo subito dopo. Lei gli ha accordato il suo perdono, ma è rimasta a sua volta vittima di un malinteso. Tra i due le cose stanno andando sempre peggio e Quinn è sempre più convinta che la loro storia stia giungendo al capolinea.

Beautiful, anticipazioni 10 settembre: Liam è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Liam sarà preoccupato per Steffy. La Forrester è sempre più irascibile e comincia a mostrare segni di dipendenza dai farmaci che sta assumendo. Nel frattempo Ridge cercherà conforto proprio nella figlia. Lo stilista racconterà a Steffy ciò che è successo con Brooke e Shauna e ammetterà di essere tentato di dare una possibilità alla Fulton. La figlia cercherà tuttavia di ricordargli che la Logan lo ama ancora.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Carter e Zoe saranno sempre più vicini. L’avvocato le ha chiesto un appuntamento e lei sembra più che intenzionata a concederglielo.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 10 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.