Pausa finita per Alessandra Mastronardi, l’attrice napoletana è tornata a lavoro e su Instagram spunta già la prima foto

Classe 1986, di origine napoletana, ha esordito nel 1998 con la miniserie televisiva Amico mio 2 ma la vera svolta arriva nel 2006 con I Cesaroni. Stiamo parlando di Alessandra Mastronardi, una delle attrici più seguite negli ultimi tempi.

Con il suo talento ha conquistato il pubblico italiano che non perde occasione di seguirla e ammirarla in ogni suo lavoro. Il suo sorriso dolce e apparentemente timido la rende ancora più bella.

Alessandra Mastronardi, in posa da modella: che sensualità – FOTO

Non solo attrice ma anche modella, su Instagram la Mastronardi ha appena postato uno scatto per una nota marca di abbigliamento. In particolare, sembra che la foto sia stata fatta all’interno di un magazzino pieno di vestiti.

La bella Alessandra indossa una gonna lunga a fantasia color panna, un paio di stivali neri e un maglione beige ampio con una scritta sul petto. I capelli sono raccolti e il trucco è inesistente, proprio come piace a lei.

Semplicità e naturalezza sono le sue caratteristiche, le stesse che insieme al talento le hanno fatto conoscere la notorietà e il successo. “A day with @maxmara playing around with time.. mixing past present and future – celebrating with this sweater MM 70th anniversary” Scrive l’attrice sotto al post.

“Che sorriso” commenta qualcuno, poi qualcun altro aggiunge: “La grande bellezza” e poi ancora: “Splendi sempre”. A quanto pare, la Mastronardi ha fatto centro anche questa volta senza bisogno di filtri, è bella dentro e fuori.

Prossimamente sarà su Rai1 in prima serata con il film Carla, dove interpreterà la protagonista Carla Fracci. La Mastronardi si è immedesimata nel ruolo dell’icona della danza ed ha avuto la possibilità di conoscerla poco prima della sua morte, avvenuta lo scorso 27 maggio 2021.