Tragedia sui binari: ragazzo di 17 anni muore travolto da un treno

Nella serata di ieri, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un treno in corsa sui binari a Querceta, frazione di Seravezza (Lucca).

Un ragazzo di soli 17 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un treno in corsa sui binari. È accaduto nella serata di ieri a Querceta, frazione di Seravezza (Lucca) sulla linea ferroviaria che collega Genova a Pisa. Il giovane si trovava sui binari all’altezza della stazione ferroviaria, quando il convoglio lo ha centrato in pieno. Tempestivo l’intervento dei medici del 118, ma per il 17enne era ormai troppo tardi. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria.

Lucca, tragedia sui binari ferroviari: ragazzo di 17 anni travolto e ucciso da un treno

Terribile tragedia nella serata di ieri, giovedì 9 settembre, a Querceta, piccola frazione del comune di Seravezza, in provincia di Lucca.

Un ragazzo di 17 anni, originario di Camaiore, di cui non si conosce l’identità, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno sui binari all’altezza della stazione Forte dei Marmi – Seravezza- Querceta. La vittima, riporta la redazione di Fanpage, è stata centrata in pieno da un convoglio, in transito lungo la linea ferroviaria che collega Genova a Pisa, il cui macchinista non è riuscito ad evitare l’impatto. Quest’ultimo, subito dopo, ha chiamato i soccorsi.

Leggi anche —> Spaventoso incidente sulla statale: morta ragazza di 19 anni

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. L’equipe medica, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’adolescente, sopraggiunta per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Leggi anche —> Scontro tra monopattino e auto ad un incrocio: morto un 34enne

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno provveduto agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica della drammatica vicenda. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un gesto volontario da parte del 17enne.

Quanto accaduto ha avuto delle ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nel tratto interessato, rimasta sospesa per alcune ore.