“Non vediamo l’ora” Michelle Hunziker work in progress: il VIDEO inedito

Manca sempre meno al grande rientro in studio, Michelle Hunziker non sta più nella pelle e intanto pubblica un video molto interessante

Dopo il cambio look che ha lasciato il web senza parole, Michelle Hunziker è pronta a tornare in studio alla guida del programma “All togheter now” dove sarà accompagnata dai giudici J-Ax, veterano del programma, Rita Pavone, Francesco Renga e dalla bellissima Anna Tatangelo.

Gli autori non hanno avuto dubbi sulla scelta dello staff: la conduttrice è una garanzia e dopo il successo della scorsa edizione si pensa a picchi di ascolti e share senza precedenti.

Michelle Hunziker, il VIDEO inedito di “All togheter now”

Seguita da cinque milioni di follower, Michelle Hunziker condivide con i fan tanti momenti delle sue giornate, che siano di lavoro o del tempo libero. Ha pubblicato foto e video non appena ha tagliato i capelli, ha mostrato alcuni scatti della sua vacanza e da poco ha sfoggiato un video inedito che riguarda il programma.

“Team work in progress… ognuno concentrato sul suo ruolo, solo così si portano a casa i grandi risultati” Ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web. Si tratta di un filmato dove è presente Michelle Hunziker intenta a prepararsi per il grande evento. Tutti sono intorno a lei: trucco e capelli, manager e tanti altri.

“Non vediamo l’ora” qualcuno commenta e poi ancora “Sei mitica Hunzi” e qualcun altro aggiunge: “Sei sempre stata, sei e sarai la più ironica e simpatica di tutte, oltre che la più bella”.

Manca sempre meno all’inizio del programma e il pubblico è stanco di aspettare, le novità non mancheranno ed anche questa volta Michelle Hunziker si metterà in gioco per accontentare i telespettatori e regalare grandi emozioni. La conduttrice da anni è ormai una garanzia per la televisione italiana.