Veronica Peparini, la confessione della coreografa: “Mi piace tanto” – FOTO

Veronica Peparini, la bellissima coreografa tra un progetto lavorativo e l’altro fa una confessione sul web: “Mi piace tanto”.

Bellissima come sempre Veronica Paperini, la coreografa più nota della televisione italiana – la sua collaborazione al talent “Amici” infatti non passa assolutamente inosservata – continua il suo periodo lavorativo intenso. La ballerina infatti collabora con numerosi cantanti per arricchire con balletti sempre originali i videoclip degli artisti.

Noto a tutti ad esempio il sodalizio con Alessandra Amoroso, insieme sul set dei singoli “Sorriso Grande” e “Tutte le volte”, quest’ultima hit presentata al “Seat Music Awards” nella serata di ieri, in onda su Rai Uno.

Di recente Veronica Paperini ha fatto una confessione sul web: “Mi piace tanto”. A chi si riferisce?.

Veronica Paperini, confessione sui social: “Mi piace tanto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Anche l’ultimo post di Veronica Paperini è dedicato ad Alessandra Amoroso, protagonista dell’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

“Insieme☺️❤️ è una parola che mi piace tanto❤️ @muller_andreas “Tutte le volte” @amorosoof” guarda soddisfatta Veronica in video il risultato della sua coreografia realizzata insieme al compagno, il ballerino Andreas Muller.

Tutto il team incollati al monitor per guardare la riuscita finale, incredibile. Lo sguardo di Veronica dice tutto: la professionista indossa una felpa beige molto comoda con cappuccio. Stilosissimi gli occhiali da vista che porta, dalla forma geometrica e grandi. Accanto a lei Muller che guarda anch’esso soddisfatto. I like per questa foto sono numerosissimi così come i commenti, la maggior parte finalizzati a complimentarsi per il lavoro svolto.

Non mancano gli emoji, tutti a forma di cuore e poi le faccine estasiate per la visione. Dalle storie di Veronica si vedono alcune delle coreografie preparate ad hoc: ieri sera oltre Alessandra Amoroso infatti sul palco vi era Aka 7even con la sua “Loca”.

“Creare fa rima con danzare e sognare e voi sapete creare dei sogni meravigliosi . 💖🌸😘In attesa del prossimo sogno danzante…😉” il commento di una fans circa la sua collaborazione invece al Festival di Venezia.