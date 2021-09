“Super sexy diva”. Ana Mena infiamma il palco dei Seat Music Awards. Livello di sensualità altissimo – FOTO

Ana Mena. La cantante spagnola ha incantato ancora una volta il pubblico italiano. La sua esibizione ai Seat Music Awards è stata da dieci e lode. Riconfermata regina delle hit estive

Una grande festa della musica si è svolta il 9 e 10 settembre su Rai Uno grazie alla messa in onda in prima serata dell’evento Seat Music Awards 2021, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tanti gli artisti che hanno infiammato il palco dell’Arena di Verona. Tra questi una delle più attese dai fan è stata senza dubbio la cantante Ana Mena. Classe 1997, molto celebre nel suo paese d’origine, la Spagna, ha mosso i primi passi anche nelle vesti di attrice comparendo nel cast del film dal titolo “La pelle che abito”, diretto da un’icona del cinema mondiale come il regista Pedro Almodovar.

Ana Mena: sodalizio ricondermato con Rocco Hunt. Uno vero spettacolo

Una scaletta copiosa quella dei Seat Music Awards 2021 che ha visto l’esibizione del rapper Rocco Hunt e Ana Mena in un duplice impegno, cantando i brani “Un bacio all’improvviso” e “A un passo dalla luna”.

Il primo è stato rilasciato il 4 giugno di quest’anno anche in una versione in spagnolo dal titolo “Un beso de improviso”. Ha ottenuto la certificazione FIMI di disco di platino in Italia e conta al momento 47 milioni di visualizzazionni su YouTube.

“A un passo dalla Luna” è stato invece il tormentone estivo dello scorso anno, consacrandoli come coppia d’oro della musica internazionale con la certificazione di cinque dischi di platino in Italia e in Spagna e il disco d’oro in Svizzera.

Ana Mena è anche una piccola star in ascesa del web. Il suo profilo Instagram sfiora un milione di follower a cui dedica immagini preziose della sua vita privata e degli impegni lavorativi.

In occasione dei Seat Music Awards ha pubblicato scatti del dietro le quinte, mostrandosi in una versione da sexy odalisca. Ha scritto in didascalia: “Abbiamo appena finito di cantare sul palco della meravigliosa Arena di Verona,. Vi é piaciuta l’esibizione? Grazie mille sempre! E grazie sempre a te fratello Poeta Urbano” (alias Rocco Hunt).

I fan hanno sicuramente apprezzato, hanno rimpito il suo wall virtuale di commenti di consneso: “Super sexy diva”, “Sei meravigliosa”, “Dea”, “Alta qualità”.