Bere 2 litri di acqua al giorno, quante volte l’hai sentito ma non hai mai capito il perchè? Oggi te lo spieghiamo noi.

Iniziamo al dire che l’acqua è un composto chimico, la sua formula è H2o, ovvero ogni goccia è formata da due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno. E’ uno dei composti chimici più abbondanti sulla terra, ma lo spreco di questi anni e l’inquinamento l’hanno resa una fonte potenzialmente esauribile nel lungo periodo.

L’acqua è vita, basti pensare che le prime forme di vita milioni di anni fa si sono evolute proprio in acqua e che i primi insediamenti si sono avuti lungo i fiumi ed i laghi, così da permettere alla vita di andare avanti, alle colture di crescere e agli animali di procreare.

Il nostro pianeta è occupato per circa il 70% di acqua, mentre solo il 30% è terra, allo stesso modo anche il nostro corpo è composto maggiorante da acqua, ingrediente principale del sangue e cellule.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Zucchero? No grazie. Scopri cosa ti succede se lo elimini dalla tua alimentazione

L’acqua è indispensabile per il nostro corpo, ma sappiamo perchè?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Forno incrostato, dannoso per la salute. Scopri come pulirlo con sostanze naturali

Bere acqua ci aiuta ad idratare il nostro corpo e i nostri organi, per stare bene dovremmo bere almeno 1 litro di acqua al giorno anche se ne raccomandano 2, ovvero 6-7 bicchieri. L’acqua ci aiuta anche ad eliminare le impurità della pelle, a far crescere più sani i capelli e a ragionarci meglio.

Quando ti senti giù e deconcentrato pensi di dover bere un caffè per svegliarti, questo non è del tutto vero, prova a bere un bel bicchiere d’acqua, ti sentirai subito meglio in un batter d’occhio.

Bere a volte risulta difficile e lo facciamo grazie all’ausilio di tisane o acque aromatizzate, di seguito ti suggeriamo degli step per cercare di bere di più durante la giornata.

Appena ti svegli bevi un bel bicchiere di acqua, aiuterà a riattivare l’organismo in pochissimo tempo.

Prima di bere il caffè bevi dell’acqua, sentirai meglio il suo aroma

Bevi da un bicchiere piccolo, ingannerà il tuo cervello e berrai più acqua

Cerca di bere acqua a temperatura ambiente, ti risulterà più semplice

Se proprio non ti va, aromatizza l’acqua con della frutta, un’ acqua detox dal gusto fresco è piacevole da provare è zenzero, menta, limone e cetriolo.

Lo sapevi che puoi bere consumando anche frutta e verdura? Consumane molta durante la giornata, ti sentirai meglio

Cerca di portare sempre una bottiglia d’acqua con te, va bene anche la piccola, purché tu beva

Se lavori spesso al pc o studi, tieni una bottiglia d’acqua sulla scrivania, ti aiuterà a ricordarti di bere

Puoi aiutarti con la tecnologia, imposta una sveglia ogni ora che ti ricorda di bere un bicchiere di acqua

Se fai sport, bevi prima e dopo un esercizio, aiuterà ai idratarti