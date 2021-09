Aldo Montano è uno dei concorrenti che domani entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: il campione olimpico è pronto a conquistare i telespettatori italiani

Aldo Montano è uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nato a Livorno, il 18 novembre 1978, è uno schermidore italiano, specializzato nella sciabola e campione olimpico. Si è formato con il maestro Viktor Sidjak al Circolo schema Fides sul finire degli anni novanta. Appartiene ad una famiglia di schermidori livornesi, i suoi parenti in passato avevano partecipato alle Olimpiadi sempre nella sciabola, salendo tutti sul podio nella gara a squadre. In seguito alla vittoria di Atene, venne spesso ospitato nei programmi di Simona Ventura per commentare. Negli anni diventò poi una presenza fissa nel programma, cosa che lo mise particolarmente sotto ai riflettori.

Aldo Montano, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

E poi è stato sotto ai riflettori per il gossip: il suo fidanzamento con la showgirl Manuela Arcuri lo portò su numerose copertine, facendolo diventare sempre più popolare. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria, dove gli è stata garantita comunque un’ora al giorno di allenamenti di scherma. Viene eliminato dal reality nel corso della settima puntata con un’alta percentuale. La sua esperienza con i reality sembrava essersi chiusa dopo questo capitolo, ma ovviamente possiamo affermare che così non è stato perché tra un po’ entrerà nella casa più spiata d’Italia. Successivamente, è stato per cinque anni con Antonella Mosetti. Nel 2017 è diventato papà di Olimpia, avuta dalla moglie Olga. Il 27 marzo, invece, è nato a Roma suo figlio Mario, che porta il nome del nonno paterno.

Domani comincia questa nuova edizione e i telespettatori sono in fibrillazione: non vedono l’ora di vedere come andranno le cose e chi sarà alla fine a trionfare.