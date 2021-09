Elisabetta Canalis lo bacia davanti a tutti. Che domenica di fuoco – FOTO

Elisabetta Canalis non si fa problemi e lo bacia davanti a tutti, il momento accende gli animi anche dei suoi follower.

La bellissima Elisabetta Canalis ha deciso di condividere con i suoi fan un momento davvero intimo, senza scrupoli o vergogna posta la foto di un bacio, e che bacio! La tenera effusione ha scaldato gli animi dei follower che su Instagram si sono scatenati nel commentare.

Elisabetta ormai vive la sua vita a Los Angeles, torna in Italia spesso, per le vacanze o per stare vicino alla famiglia che la ama e la supporta in ogni decisione. La sua quotidianità è piena e soddisfacente, diventata famosa grazie a “Striscia la Notizia” per anni è stata al centro del gossip, anche per i suoi amori travolgenti.

L’ex velina mora è stata molto amica anche dell’ex velina bionda, Maddalena Corvaglia, le due hanno litigato dopo anni ed anni di amicizia per delle incomprensioni lavorative.

Un bacio da Los Angeles, Elisabetta infiamma il web

Elisabetta è sposata con Brian Perri, un noto chirurgo plastico americano, i due sono convolati a nozze nel 2014, i due, nonostante alcuni rumors su un eventuale crisi d’amore, sembrano molto affiatati ed innamorati.

Nel 2015 hanno dato alla luce una bambina di nome Skyler Eva, grazie al profilo Instagram di Elisabetta, seguito da 2,9 milioni di follower, possiamo assaporare la normale quotidianità della showgirl.

Le uscite con gli amici, le cene a casa in famiglia, il primo giorno di scuola della piccola Skyler, la vita di Elisabetta sembra piena e soddisfacente. Nell’ultimo scatto Elisabetta bacia appassionatamente suoi marito, oggi la bella mora compie 43 anni e festeggerà questo giorno speciale in famiglia e con gli amici più stretti.

I fan dell’ex velina non hanno lesinato commenti di auguri, così come i tantissimi vip amici di Elisabetta, “Tanti auguri meraviglioso diamante brillante e tosta” scrive l’attrice Maria Pia Calzone, mentre altri fan riempiono la foto di cuori, fiori e torte di compleanno.

Elisabetta non cambierebbe nulla della sua vita, è perfetta così com’è ed ama suo marito e sua figlia più della sua stessa vita.