Uomini e Donne è ricominciato e finalmente abbiamo assistito al cambio stravolgente che Gemma Galgani ha deciso di fare al suo corpo: la reazione di Tina Cipollari

Gemma Galgani quest’anno ha spiazzato tutti con una decisione incredibile: infatti, la dama torinese del programma Uomini e Donne, si è rifatta il seno quest’estate. La notizia è stata data da Maria De Filippi nel corso della prima puntata, quando ha cominciato a mandare diversi filmati in onda risalenti al momento in cui lei ha deciso di andare dal chirurgo plastico e di parlare con lui di questo intervento così complicato. Inizialmente era andata lì per qualche ritocchino, ma il consiglio del chirurgo l’ha spiazzata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Enrico Papi, sorpresa inaspettata: la notizia stende i fan

Uomini e Donne, la reazione di Tina Cipollari: Gemma si è rifatta il seno

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m. I n I e D o n n e (. @ u o m I n I e d o n n e)

Tina, quando ha scoperto che Gemma ha preso questa così importante decisione, ha cominciato a sbraitare incredula. “Una donna di 73 anni, al capolinea della sua vita, che fa una cosa del genere? Se avesse avuto 30 anni avrei potuto capire, ma a questa età non c’entra niente“. In studio alcuni cavalieri hanno provato a difendere Gemma, dicendo che quando una persona non sta bene con il proprio corpo, deve fare qualcosa per poter rimediare. Gemma comunque ha vissuto un momento bellissimo: è stata portata in un giardino magico, romantico, pieno di fiori e di canzoni romantiche. Qui ha avuto modo di rivedere il suo percorso all’interno del programma e poi di vedere il suo riflesso allo specchio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ti sta da Dio” Francesca Fialdini premio stupefacente per trasparenze da sogno – FOTO

Gemma è entrata in studio con la sua nuova scollatura che ha conquistato tutti: Gianni Sperti l’ha riempita di complimenti, anche Maria ha fatto lo stesso, a differenza di Tina che l’ha prontamente attaccata.