Uno scuolabus è esploso stamane intorno alle 9: allertati dall’autista i vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto che sono riusciti a spegnere l’incendio

Tragedia scampata stamane attorno alle 9 quando uno scuolabus in servizio a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, è esploso ed è stato travolto dalle fiamme. Il mezzo era parcheggiato a Sarmede, in via dei Sarmati, come riporta Il Gazzettino, e fortunatamente non accoglieva dei passeggeri.

E’ stato proprio l’autista del veicolo a dare l’allarme facendo intervenire i vigili del fuoco. I pompieri di Conegliano e Vittorio Veneto sono giunti tempestivamente riuscendo a sedare le fiamme che hanno comunque provocato non pochi danni al mezzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ossa ritrovate in un burrone: potrebbero appartenere ad una donna scomparsa da anni

Treviso: esplode scuolabus il primo giorno di scuola

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Femminicidio in un garage: donna uccisa a coltellate dall’ex marito

Momenti di panico stamane in via dei Sarmati a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. Uno scuolabus, un modello Mercedes che aveva appena terminato il consueto tragitto del mattino, è esploso improvvisamente avvolgendo tra le fiamme il veicolo, fortunatamente privo di passeggeri in quel momento.

Possibile causa scatenante, un corto circuito che ha coinvolto la batteria: l’incendio, infatti, si è propagato dal vano motore e si è velocemente diffuso nel resto dell’abitacolo. Un episodio che avrebbe potuto causare notevoli danni ai passeggeri che, oggi, nel primo giorno di scuola, erano già stati scaricati durante il tragitto consueto della mattinata.

Lo scuolabus, dell’azienda Battistuzzi, aveva infatti già trasportato dei bambini stamane ed era stato parcheggiato in un punto non molto distante dall’abitazione dello stesso autista, anch’egli fortunatamente fuori dal veicolo. Al divampare delle fiamme, i vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto sono intervenuti spegnendo l’incendio. Il veicolo ha però subito danni ed è stato parzialmente distrutto.

Sul posto inoltre è intervenuto anche il primo cittadino di Sarmede, Larry Pizzol. Una tragedia scampata, insomma, in questa giornata settembrina che segna l’inizio delle attività scolastiche per la gran parte delle regioni italiane.