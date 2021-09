Ossa ritrovate in un burrone: potrebbero appartenere ad una donna scomparsa da anni

A Morbegno (Sondrio), sono state ritrovate delle ossa che si ipotizzano possano appartenere ad una donna moldava, scomparsa da quasi quattro anni.

Una decina di giorni fa, un cercatore di funghi avrebbe ritrovato delle ossa ai piedi di un burrone a Morbegno, in provincia di Sondrio. Sono scattati subito gli accertamenti per chiarire a chi possano appartenere quei resti, ma nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi che quelle ossa possano essere di una donna moldava di 44 anni, scomparsa nel 2017 da Cosio Valtellino. Allora le indagini si concentrarono sul marito della 44enne che era stato trovato morto nell’azienda in cui lavorava subito dopo la scomparsa della donna.

Sono in corso gli accertamenti per verificare a chi possano appartenere le ossa ritrovate in un burrone, circa dieci giorni fa, sulle Alpi Orobie a Morbegno, comune in provincia di Sondrio.

A fare la drammatica scoperta, scrive Il Giorno, un cercatore di funghi che ha lanciato immediatamente l’allarme. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ora indagando per capire se si tratta di resti umani e, se si, a chi possano appartenere. Intanto si sarebbe fatta avanti l’ipotesi che possano essere di Svetlana Balica, la donna moldava di 44 anni scomparsa a novembre del 2017 da Cosio Valtellino, comune a poca distanza da Morbegno.

Dopo la scomparsa, riporta Il Giorno, le indagini degli inquirenti si concentrarono subito sul marito di Svetlana, Nicola Pontiggia, dipendente 55enne di un’impresa edile di Morbegno. L’uomo era stato trovato morto, schiacciato sotto un camion, nell’azienda dove lavorava a poche ore dalla scomparsa della moglie. Inizialmente si era ipotizzato si fosse trattato di un incidente sul lavoro, ma gli inquirenti poco dopo hanno virato. Secondo la Procura della Repubblica di Sondrio, scrive Il Giorno, l’uomo avrebbe ucciso la moglie, poi fatto sparire il corpo e successivamente si sarebbe tolto la vita simulando un tragico incidente in azienda.

Nonostante l’imponente macchina delle ricerche attivata dagli investigatori, di Svetlana Balica nessuna traccia sino a pochi giorni fa con il ritrovamento di quei resti umani che potrebbero dare risposta ad un caso rimasto irrisolto per quasi quattro anni.