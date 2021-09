Giulia Salemi umiliata da Andrea Roncato: interviene Pierpaolo Pretelli

Andrea Roncato, vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte, si è lasciato andare ad alcune frasi sessiste contro Giulia Salemi e Dayane Mello

Andrea Roncato è stato vittima degli autori di Scherzi a Parte, e proprio ieri durante la puntata è andato in onda lo scherzo che gli hanno fatto. Scherzo durante il quale l’attore si è lasciato andare ad alcune frasi sessiste nei confronti di Giulia Salemi e Dayane Mello. Vi chiederete cosa c’entrano loro due, ma tutto è nato quando lui è arrivato al Festival del Cinema di Venezia e scopre di essere stato confuso con un ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Andrea Roncato umilia Giulia Salemi e Dayane Mello. Interviene Pierpaolo Pretelli

Andrea Roncato, al suo arrivo, scopre che in verità l’invito era per Patrick Ray Pugliese – ex concorrente della prima edizione nip, e della quarta edizione vip – e non per lui. Qui inizia ad urlare, a sbraitare, semplicemente non può credere di essere stato confuso con un ex concorrente del reality. Si scaglia in particolare contro alcune donne, accusandole di essere famose solo per: “aver fatto vedere la f*** al Festival di Venezia“. La frecciatina si riferisce ovviamente a Giulia Salemi e Dayane Mello, che un po’ di anni fa diedero scandalo con i loro abiti particolarmente succinti. Il popolo del web, furioso, si è scagliato contro l’attore. Anche Pierpaolo Pretelli è intervenuto per difendere la sua fidanzata, scrivendo un tweet in proposito.

In tanti lo hanno invece accusato di aver approfittato della sua ex moglie, Stefania Orlando, che era al Grande Fratello Vip lo scorso anno, per poter tornare sotto ai riflettori.