“Una più bella dell’altra”: Michela e Laura lasciano tutti senza parole FOTO

Due bellezze mozzafiato regalano al web uno scatto sensazionale. In questo post le due attrici sfoggiano un fisico da urlo e una mise eccezionale.

Michela Quattrociocche e Laura Chiatti si lasciano immortalare mentre si trovano al MAXXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo durante il Fashion Show e indossano abiti della stilista Laura Biagiotti.

Inutile dire che la loro bellezza è sconvolgente e lascia senza parole tutto il pubblico su Instagram.

Il post è pubblicato da Michela Quattrociocche e nella didascalia scrive ‘Me and you’ aggiungendo due cuori indirizzati alla sua collega e amica Laura Chiatti.

Non è la prima volta che si lasciano andare a dediche che mettono in luce la loro amicizia, già lo scorso anno in occasione dello stesso evento l’ex moglie di Alberto Aquilani aveva scritto: “L’amicizia è rara, ma quando è vera è per sempre”, in riferimento alla sua amica Laura che conosce da tempo e con la quale ha un rapporto splendido.

Michela e Laura in tutta la loro bellezza

In questa occasione le due colleghe e amiche sfoggiano una mise impeccabile: la moglie di Marco Bocci indossa un abito lungo rosa mentre Michela ha un vestito bordeaux corto e dei tacchi a spillo neri che risaltano il suo fisico longilineo.

Sono migliaia i like e i commenti ricevuti sul profilo Instagram dell’attrice di ‘‘Scusa ma ti chiamo amore’‘ che evidenziano quanto i fan abbiano apprezzato questa sintonia e coesione che mostrano le due belle attrici.

”Un’esplosione di bellezza”, “Una più bella dell’altra”, “Irresistibili”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti dalle due bellissime attrici.