Monsone devasta il villaggio: 14 vittime, tra queste anche 5 bambini

La tragedia è avvenuta questa domenica (12 settembre). Lo hanno riferito le autorità locali: tra le vittime si contano 5 bambini e 4 donne.

Almeno 14 persone hanno perso la vita il 12 settembre in Pakistan. Lo hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, la tragedia è avvenuta questa domenica, quando un violento monsone ha devastato un remoto villaggio nel nord-ovest del Paese: le vittime, rifugiate in tre case di fango adiacenti, sono state colpite da un fulmine. La National Disaster Management Authority ha emesso una nuova allerta pioggia per Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Islamabad e Balochistan orientale.

14 vittime: tra queste 5 bambini e 4 donne

Le vittime vivevano nel nord-ovest del Pakistan, nella provincia montuosa di Khyber Pakhtunkhwa; più precisamente a Torghar, nota anche come Kala Dhaka), il distretto più piccolo in Pakistan della divisione Hazara. Stando a quanto riportano i funzionari locali, da mercoledì l’intera area è stata letteralmente spazzata via da ininterrotte alluvioni e piogge torrenziali con conseguenti allagamenti e frane: una catastrofe senza precedenti. La notizia è stata confermata dal portavoce provinciale Kamran Bangash, il quale ha esplicato ai media la dinamica dell’incidente.

“Un fulmine ha colpito tre abitazioni adiacenti” – ha asserito l’alto funzionario, specificando che altre due persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. Tra le vittime si contano anche 5 bambini e 4 donne. La gente del posto ha aiutato le squadre di soccorso durante il recupero dei corpi sotto le macerie. L’Autorità Nazionale per la gestione dei disastri ha inviato pronto supporto al villaggio colpito, ma le frane di fango nei tratti montuosi hanno ritardato significativamente gli interventi dei soccorritori. Due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Abbottabad.

I monsoni, che colpiscono lo Stato dell’Asia meridionale da giugno a settembre, sono essenziali per irrigare i raccolti e rifornire d’acqua l’intero subcontinente indiano, ma ogni anno sono anche i principali responsabili di catastrofi umanitarie e distruzione.

Un incidente simile risale a novembre 2019 nel deserto del Thar in Pakistan: almeno 18 le vittime uccise da un fulmine.

Fonte Indian Express