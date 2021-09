About you: cosa rappresenta questa frase virale diffusa tra gli influencer

Da diversi giorni su instagram si è diffuso una sorta di passa parola tra gli influencer che sponsorizzano un tag di nome About you

In molti vi stare chiedendo che cosa sia questo About you ebbene scopriamolo. Dopo giorni di attesa e post condivisi da influencer noti in cui parlavano di questo About you, finalmente ieri sera si è scoperto di cosa si tratta. Si è pensato ad un movimento, ad un programma televisivo a qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Invece si tratta di qualcosa di molto diverso.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni e la dedica dolce ad una persona molto speciale – FOTO

Cos’è About you, il progetto sponsorizzato dagli influencer

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Stefania Orlando t-shirt bianca e lato A in mostra: fan senza parole – FOTO

About you è un nuovo sito e-commerce sponsorizzato da tutti gli influencer in Italia. Ieri sera si è tenuta una festa d’inaugurazione per il nuovo sito e hanno partecipato moltissimi influencer e vip. Era presente Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Mariano Di Vaio, Valentina Ferragni, Victoria Varga, Elisabetta Gregoraci, Francesca Chillemi, Andrea Damante con Elisa Visari e tanti altri personaggi. L’inaugurazione si è tenuta a Milano in una location magnifica con una piscina al centro e una libreria all’aperto da visitare.

Inoltre nelle stories dei vari influencer che hanno partecipato all’evento ci sono gli swipe up con il 25% di sconto su qualsiasi acquisto. Il brand About you è sbarcato in Italia ma era già presente in altri paesi. Per giorni i post degli influencer hanno invaso il web con questa scritta “Who the fuck is About you” e ora finalmente il mistero è stato risolto. Arriva dunque un’altro sito di e-commerce internazionale a competere con Zalando e Asos che si contengono la fetta del mercato di abbigliamento online. Staremo a vedere quali numeri farà il nuovo sito e se tirerà giù uno degli altri due.

Alcuni dei brand che si possono trovare sul sito sono: Guess, Nike, Levi’s, Adidas, Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Coach, Dune London, Diesel, Emporio Armani, Max&Co, Liu-Jo e tanti altri marchi internazionali. Un sito da scoprire e che darà più possibilità d’acquisto ai compratori. Non resta che fare qualche acquisto e capire se questo sito è effettivamente così pazzesco come lo hanno definito tutti gli influencer presenti all’evento.