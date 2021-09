Anna Tatangelo, stories da brividi: la cantante con una canotta super sexy e alcune inquadrature infuocate fa sognare i followers.

Il profilo Instagram di Anna Tatangelo è a dir poco spettacolare: la nativa di Sora indossa sempre outfit atomici che mettono in evidenza le sue curve pericolose. La cantante sta vivendo un momento d’oro: la stagione televisiva per lei si preannuncia interessante e decisiva per il suo futuro.

La partenza prevista domenica del “suo” ‘Scene da un matrimonio” è slittata: Anna sta comunque lavorando per lo storico programma e anche per ‘All Together Now’. Questo pomeriggio, con le sue stories intriganti, la Tatangelo ha conquistato l’interesse dei seguaci indossando una canotta estrema e scollata.

Anna Tatangelo, canotta mostruosa: tutto di fuori e visuale da urlo

Se sei curioso di guardare la mostruosa fotografia della Tatangelo, vai su successivo.