Champions League, Atalanta-Villarreal: anticipazioni e probabili formazioni

Questa sera l’Atalanta scende in campo con la sua prima partita di Champions League. Avversario il Villarreal, dovrà affrontare una sfida importante e difficile.

Ansia e trepidazione. Sono ore di attesa per i tifosi dell’Atalanta questa sera in campo contro il Villarreal, squadra vincitrice della scorsa stagione dell’Europa League. Una partita importante con cui i neroblu danno il via al loro cammino in Champions.

Dopo il flop in campionato a seguito della sconfitta con la Fiorentina, la Rosa di Gasperini debutta oggi nel girone F di Champions con una grande sfida.

“Conosciamo il loro valore, così come quello di Emery e possono giocare in tanti modi ma ci riproponiamo con lo stesso entusiasmo e più esperienza: sarà un match molto importante e difficile”, il commento dell’allenatore Gasperini.

Atalanta – Villarrea: una sfida difficile e importante

I calciatori dell’Atalanta sono volati in Spagna per dare il via alla loro Champions League che inizia con la sfida più difficile e importante. In trasferta al Madrigal di Vila-Real affronteranno per la prima volta il Villarreal, vincitore della scorsa Europa League per la terza volta consecutiva.

Questa gara nel primo turno dei gironi rappresenta un inizio complicato per i neroblu che tuttavia non perdono le speranze come sottolinea Gasperini. “Faremo il massimo”, le parole dell’allenatore.

Per affrontare il match nella sua rosa accolto De Roon, ritrovando così il suo punto di riferimento a livello del centro campo. Il 30enne olandese inaugura la sua stagione in quanto non è ancora potuto scendere in campo per via della sua squalifica nelle quattro giornate di campionato fin ora giocate.

La sua presenza fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore rinforzando il centro campo della sua formazione. Probabilmente la partita si concentrerà proprio lì in quanto è l’asso nella manica della squadra spagnola.

Per quanto riguarda le formazioni, Atalanta (3-4-1-2) potrebbe scendere in campo con Musso; Toloi, Palomino, Djimstiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Il Villarreal (4-4-2) invece con Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, Alberto Moreno; Dia, Gerard Moreno.

La partita è prevista questa sera alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 253, oltre che su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.