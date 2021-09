Jolanda De Rienzo ha stupito il popolo del web con un nuovo incredibile scatto. Le curve roventi manda in tilt tutti.

Curve roventi, fascino irresistibile, fisico pazzesco. Jolanda De Rienzo ha conquistato il web con un nuovo post apparso sul suo seguitissimo account Instagram che conta ben 334mila follower. Classe 1984, di Napoli, il suo nome è diventato noto a seguito della sua conduzione in programmi sportivi dove si è contraddistinta con la sua verve e la sua bellezza mozzafiato. Tra questi nota la sua partecipazione a “SportItalia”, punto di svolta per la sua carriera.

Oltre al successo sugli schermi ha raggiunto una grande notorietà sul web in particolare su Instagram dove il suo feed è una raccolta di scatti dalla sua quotidianità accomunati dal suo fascino unico. Curve bollenti, occhi da cerbiatta ogni foto scatena sempre un tripudio di like e commenti. Anche l’ultimo post condiviso dalla conduttrice non è stato da meno. La mise che ha sfoggiato ha mandato in tilt il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jennifer Lopez dopo Venezia stordisce agli “MTV VMAs 2021”: lingerie non pervenuta sotto la gonna stringata – VIDEO

Jolanda De Rienzo scopre le curve roventi: fan in tilt

Per vedere le curve di Jolanda, vai su Successivo