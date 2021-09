Gli accusati, 14 e 13 anni, avevano scaricato su internet una piantina della scuola: arrestati e presi in custodia.

Le autorità della contea di Lee, in Florida, negli Stati Uniti, hanno sventato una vera strage tra le mura di una scuola: le menti, due adolescenti. Gli accusati, rispettivamente 14 e 13 anni, stavano pianificando una sparatoria di massa all’interno del loro istituto. Secondo quanto riporta la fonte ufficiale, i due giovani avevano scaricato su internet una piantina dell’edificio scolastico, dopo aver cercato online diverse informazioni relative alla costruzione di ordigni e al reperimento di armi.

NON PERDERTI ANCHE >>> Si getta sui binari davanti ai suoi compagni: morto 17enne

BREAKING @SheriffLeeFL announces 2 Harns Marsh Middle School students in Lehigh Acres FL arrested for plotting a mass shooting at school.

Teacher got tip that 8th grader had gun in their backpack. Deputies didn’t find gun but the student had a detailed map of school cameras. pic.twitter.com/uwt0mbRoh8

— Honor with Action Coalition (@Honor_W_Action) September 9, 2021