Vladimir Putin in quarantena: casi di Covid nel suo entourage

Il presidente della Federazione Russa è in auto-isolamento dopo che diverse persone del suo entourage sono risultate positive al coronavirus.

Il presidente Vladimir Putin è in auto-isolamento dopo la scoperta di casi di positività al SARS-CoV-2 tra i membri del suo entourage. Lo ha riferito questo martedì (14 settembre) il Cremlino, citato dalla TASS: “a causa di casi identificati di coronavirus all’interno del suo entourage, Vladimir Putin dovrà rispettare il regime volontario della quarantena per un determinato periodo di tempo.”

Il portavoce Dmitry Peskov: “Vladimir Putin è assolutamente sano”

La notizia è stata confermata dallo stesso Vladimir Putin durante la telefonata col presidente della Repubblica del Tagikistan, Emomali Rahmon: il capo della Federazione Russa ha riconosciuto l’esistenza di alcuni “casi identificati di coronavirus nel suo entourage“; pertanto, si ritroverà costretto a rispettare la restrizione della quarantena per “un certo periodo di tempo”. La dichiarazione ufficiale del Cremlino ha affermato che gli appuntamenti programmati per la settimana in corso potranno svolgersi tramite videoconferenza. “L’isolamento non influisce direttamente sul lavoro del presidente” – ha dichiarato il Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov – “ma per un po’ di tempo non ci saranno eventi di persona, faccia a faccia.”

Il capo della Federazione Russa potrà dunque prendere parte ai summit del CSTO (Trattato di sicurezza collettiva) e della SCO (Shanghai Cooperation Organization) solo in remoto. Al vertice della Shanghai Cooperation Organization, che avrà luogo a Dushanbé il 16 e 17 settembre, parteciperà anche il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Tra i principali argomenti della conversazione tra il presidente russo e il capo della Repubblica dellUzbekistan spicca la questione dell’Afghanistan. Secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino: “Si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev durante la quale è stata discussa la situazione in Afghanistan e sono stati concordati futuri contatti personali.”

Con riferimento alle condizioni di salute del presidente russo, “Vladimir Putin” – ha assicurato Dmitry Peskov – è “assolutamente sano”.

